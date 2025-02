Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vandalismus an Wahlplakaten zur Bundestagswahl 2025

Jena (ots)

In den frühen Morgenstunden des 15.02.2025 führten gleich zwei Sachbeschädigungen an Wahlplakaten zur Bundestagswahl 2025 zu polizeilichen Einsätzen. Kurz vor neun Uhr teilte ein aufmerksamer Bürger mit, dass durch eine Gruppe Jugendlicher zwei Wahlplakate der Parteien SPD und AfD von einer Straßenlaterne gerissen wurden. Gegen 01:30 Uhr morgens wurde sodann per Notruf mitgeteilt, dass in der Belvederer Allee zwei Wahlplakate durch unbekannte Personen in Brand gesetzt wurden. Beim Eintreffen der Kräfte konnte nur noch die vollständige Zerstörung zweier Wahlplakate der Parteien SPD sowie DIE LINKE festgestellt werden. Hinweise auf die Täter liegen zu keiner der beiden Taten vor. Zeugen werden gebeten sich unter Angabe des Aktenzeichens (ST/0041544/2025 | ST/0041224/2025) an die Polizeiinspektion Weimar zu wenden (E-Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de | Tel.: 03643 882 0).

