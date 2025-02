LPI-J: Pressebericht PI Apolda

Jena (ots) - Am Freitag in den Abendstunden wurde durch eine Polizeistreife in Eisenberg ein Pkw Mazda angehalten und das Fahrzeug sowie der Kraftfahrzeugführer kontrolliert. Der 29-jährige Fahrzeuglenker war leider nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auch stand er unter Betäubungsmitteleinfluss, was im Nachgang eine Blutentnahme im Krankenhaus zur Folge hatte. Am Pkw waren Kennzeichentafeln angebracht, welche nicht ...

mehr