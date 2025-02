Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einsammeln von Straftaten in Eisenberg

Jena (ots)

Am Freitag in den Abendstunden wurde durch eine Polizeistreife in Eisenberg ein Pkw Mazda angehalten und das Fahrzeug sowie der Kraftfahrzeugführer kontrolliert. Der 29-jährige Fahrzeuglenker war leider nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auch stand er unter Betäubungsmitteleinfluss, was im Nachgang eine Blutentnahme im Krankenhaus zur Folge hatte. Am Pkw waren Kennzeichentafeln angebracht, welche nicht dem Fahrzeug zugewiesen waren. Und weil dies noch nicht reichte, bestand auch noch ein aktueller Haftbefehl gegen eine 44-jährige Beifahrerin. Diese wurde dann in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht.

