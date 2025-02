Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Beleidigungen am Weiterfahren gehindert

Weimar (ots)

Am frühen Donnerstagabend wollte eine 62-jährige an ihrer Wohnanschrift in Oberweimar einparken, als ein 56-jähriger Nachbar angelaufen kam und sich vor das Fahrzeug stellte. Er lehnte sich gegen die Motorhaube und beleidigte die Frau mehrfach. Des Weiteren drohte er ihr mit Schlägen. Hintergrund waren vermutlich unterschiedliche Ansichten zur Lautstärke einer Party zur Nachtzeit in der Vergangenheit. Als die Frau sagte, dass sie die Polizei verständigt, entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Er konnte durch die Beamten auch nicht mehr aufgegriffen werden. Nichtsdestotrotz wurden die entsprechenden Anzeigen gegen den Weimarer aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell