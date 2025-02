Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrerin verletzt sich bei Unfall

Weimar (ots)

Am Donnerstagmittag befuhr eine 27-jährige Fahrradfahrerin die Röhrstraße in Fahrtrichtung Fuldaer Straße. Dabei unterschätzte die Erfurterin den Seitenabstand zu einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw VW. Sie blieb mit dem Lenker am linken Rücklicht des Multi Van hängen und stürzte. Mit einer Handgelenksfraktur musste die Frau ins Klinikum gebracht werden. Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand in Höhe von geschätzten 500 Euro.

