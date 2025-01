LPI-G: Person nach Ladendiebstahl gestellt

Gera (ots) - Gera: Am 06.01.2025 meldete ein 44-jähriger Gaststätteneigentümer, dass am Vorabend (05.01.2025) in dessen Gaststätte in der Ebelingstraße eingebrochen wurde. Unbekannte Täter sprengten vermutlich zwischen 20:30 und 23:45 Uhr mit einem Feuerwerkskörper die Fensterscheibe zur Lokalität auf und gelangten derart in die Räumlichkeiten. Hier entwendeten diese Bargeld und diverse Spirituosen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet ...

