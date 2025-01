LPI-G: Einbruch in Gaststätte

Altenburg (ots) - Altenburg: Eine Mitarbeiterin der Kirchenverwaltung in Altenburg meldete am 06.01.2025, dass an der Kirche in der Burgstraße eine Zugangstür beschädigt wurde. Unbekannte Täter brachen zu einem unbekannten Zeitpunkt eine Türklinke in Form eines Löwenkopfes von der Tür ab und entwendeten diese. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen ...

mehr