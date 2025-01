LPI-G: Einbrecher auf frischer Tat

Greiz (ots) - Weida: Am 04.01.2025 um 19:38 Uhr drangen zwei männliche Personen, mit einem Transporter auf das Firmengelände einer KFZ Werkstatt in der Straße der Frohen Zukunft in Weida ein und entwendeten zwei Autoscheiben im Wert von 400 Euro. Die Tat wurde durch eine Videoüberwachung aufgezeichnet und liegt der Polizei vor, welche wegen besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt. (BF) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

mehr