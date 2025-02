Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Täter geschnappt

Apolda (ots)

In der Wielandstraße in Apolda sind heute Morgen gegen 03:45 Uhr zwei vermummte Personen über eine Garage in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Bewohner haben die beiden Einbrecher wegrennen sehen und umgehend die Polizei verständigt. Die Fahndung wurde direkt eingeleitet und die beiden Männer konnten wenig später aufgegriffen werden. Nach einer Personenkontrolle und der Identifizierung durch Zeugen wurden die beiden durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Das Beutegut hatten die Diebe in einer Garage zwischengelagert und wollten es zu einem späteren Zeitpunkt abholen. Unter einem parkenden PKW fanden die Beamten einen Rucksack mit Hebel- und Aufbruchswerkzeug. Ein durchgeführter Drogentest schlug bei beiden Dieben positiv auf Amphetamin an. Die Männer wurden nach Sachvortrag von der Staatsanwaltschaft aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Entsprechende Anzeigen wurden erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell