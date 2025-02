Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda

Apolda (ots)

Am 14.02.2025 ereignete sich gegen 11:30 Uhr auf dem Parkdeck der Marktpassage in Apolda eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei versuchte ein 82jähriger Fahrer eines Pkw VW in eine Parklücke einzuparken und beschädigte dabei einen links neben ihn parkenden Pkw Hyundai. Anschließend parkte der Unfallverursacher wieder aus und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Dieser konnte jedoch im Nachgang durch die Polizei ausfindig gemacht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 700 Euro.

