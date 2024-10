Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laar - Zeugen nach Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden gesucht

Laar (ots)

Heute gegen 10.25 Uhr fuhr die 19-jährige Fahrerin eines VW-Golf die Coevordener Straße in Fahrtrichtung Emlichheim. In einer Kurve kam ihr ein bislang unbekannter LKW-Fahrer auf der eigenen Fahrbahn entgegen, sodass die 19-Jährige nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und kurz vor einem Baum zum Stehen. Die junge Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Das Fahrzeug wurde dabei jedoch so beschädigt, dass die Schadenshöhe auf etwa 25.000 Euro geschätzt wird. Der Verursacher setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu setzen.

