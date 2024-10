POL-EL: Uelsen - Audi A4 vor dem Rathaus beschädigt - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - Am 18. Oktober zwischen 14.10 Uhr und 14.30 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Rheiner Straße abgestellter grauer Kia Rio durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer am rechten Kotflügel beschädigt. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen ...

