Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Radfahrer verursacht Unfall wobei ein 23-Jähriger verletzt wurde - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Heute Nacht gegen 0.50 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Radweg der Straße Gasthauskanal Höhe Hausnummer 34 in Papenburg. Hier fuhr ein bisher unbekannter Radfahrer ohne Licht auf der falschen Radwegseite, sodass ein 23-jähriger Pedelecfahrer ausweichen musste, im Anschluss mit einer auf dem Radweg befindlichen Mülltonne kollidierte und daraufhin stürzte. Infolgedessen zog sich der 23-Jährige eine Fraktur zu und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unvermittelt in Richtung "Hauptkanal rechts" fort. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wende sich bitte an die Polizei Papenburg, Tel.: 04961-9260.

