Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Meldung der Polizeiautobahnstation Wiesabden - Verkehrsunfall auf der A3

Wiesbaden (ots)

Verkehrsunfall auf der A3,

Bereich Wiesbaden, Bundesautobahn 3 in Richtung Köln, Freitag, 31.01.2025, 14.25 Uhr

(ro)Am Freitag ereignete auf der Bundesautobahn 3 zwischen dem Wiesbadener Kreuz und der Anschlussstelle Niedernhausen in Fahrtrichtung Köln ein Auffahrunfall, bei dem acht Fahrzeuge beteiligt waren und eine Person leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen musste ein auf dem linken Fahrstreifen fahrender Pkw verkehrsbedingt abbremsen. In Folge dessen fuhren sieben weitere Fahrzeuge auf und kamen schließlich über alle drei Fahrstreifen verteilt zum Stehen. Eine Person wurde hierbei verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehr wurde zeitweise über den Standtreifen geleitet und es kam zu einem größeren Rückstau. Zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

