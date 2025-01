Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Gaststätte +++ Pkw entwendet +++ Lenkrad ausgebaut +++ Drogen bei Kontrollen aufgefunden +++ Kontrollgruppe ARGUS unterwegs

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Gaststätte,

Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Mainufer, Dienstag, 28.01.2025, 21.30 Uhr bis Mittwoch, 29.01.2025, 8 Uhr

(mb)In der Nacht zum Mittwoch wurde in Wiesbaden eine Gaststätte von Einbrechern heimgesucht.

Zwischen 21.30 Uhr und 8 Uhr drangen die Täter in das gewerblich genutzte Objekt in der Straße "Mainufer" ein und nahmen einen Laptop, Medikamente und Alkohol mit. Letztlich entkamen die Eindringlinge unerkannt. Die Summe des Diebesgutes wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Pkw entwendet,

Wiesbaden-Sonnenberg, Korianderstraße, Mittwoch, 29.01.2025, 6.30 Uhr bis 8 Uhr

(mb)Unbekannte entwendeten am Mittwochmorgen einen Pkw in Wiesbaden.

Der Geschädigte parkte den weißen Peugeot Boxer am Mittwochmorgen um 6.30 Uhr am Fahrbahnrand in der Korianderstraße. Da der Mann einige Gegenstände aus einem der dortigen Häuser in das Fahrzeug lud, verschloss er das Kfz nicht. Gegen 8 Uhr musste der Wiesbadener feststellen, dass der Pkw entwendet worden war. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. An dem Kfz waren zum Zeitpunkt des Diebstahls die amtlichen Kennzeichen "M-KR 5403" angebracht. Der Wert des Fahrzeugs samt den Gegenständen wird auf mehrere Zehntausend Euro beziffert.

Sollten Sie im vorliegenden Fall verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden Sie gebeten, die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.

3. Lenkrad ausgebaut,

Wiesbaden-Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße, Dienstag, 28.01.2025, 18 Uhr bis Mittwoch, 29.01.2025, 5.20 Uhr

(mb)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen waren Autoaufbrecher in Wiesbaden am Werk und entwendeten ein Lenkrad aus einem abgestellten Pkw.

Zwischen 18 Uhr und 5.20 Uhr öffneten die Täter einen grauen Audi A5 Sportback, der in der Erich-Ollenhauer-Straße in Höhe Hausnummer 34 geparkt war, und bauten das Lenkrad des Fahrzeuges aus. Mit der Beute entkamen die Langfinger unerkannt. An dem Auto war kein Sachschaden festzustellen. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren Hundert Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Drogen bei Kontrollen aufgefunden,

Wiesbaden, Stadtgebiet, Mittwoch, 29.01.2025, ab 12 Uhr

(mb)Am Mittwochmittag wurden im Stadtgebiet polizeiliche Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Dabei erhielten die eingesetzten Wiesbadener Revierkräfte Unterstützung von der Bereitschaftspolizei. Bei der Kontrolle einer fünfköpfigen Personengruppe gegen 12.45 Uhr in den Reisinger Anlagen traten zwei Männer in Erscheinung, die jeweils in Besitz von mehr als 30 Gramm Cannabis waren. Der 46-Jährige aus Hünfelden und der 48-Jährige aus Wiesbaden wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen 13.15 Uhr wurden zwei weitere Männer im Alter von 22 und 24 Jahren an einem Einkaufszentrum im Bereich des Wiesbadener Hauptbahnhofes festgenommen. Beide stehen im Verdacht Handel mit Betäubungsmitteln zu treiben und wollten vor der Kontrolle flüchten. Gegen den 22-Jährigen wurde zudem ein Verfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eröffnet. Die von beiden mitgeführten Drogen verschiedener Arten sowie weitere Verkaufsutensilien wurden sichergestellt. Auf richterliche Anordnung wurden zudem die Wohnungen der Wiesbadener durchsucht. Letztlich wurden die Festgenommenen wieder auf freien Fuß gesetzt.

5. Kontrollgruppe ARGUS unterwegs,

Wiesbaden, Stadtgebiet, Mittwoch, 29.01.2025, 19.30 Uhr bis Donnerstag, 30.01.2025, 2 Uhr

(mb)Durch den Regionalen Verkehrsdienst der Polizei wurden am Mittwochabend Fahrzeugkontrollen in Wiesbaden durchgeführt. Insbesondere standen dabei E-Scooterfahrer im Fokus. Im Rahmen der Maßnahmen wurde ein E-Scooter sichergestellt, da nach diesem aufgrund eines Diebstahls gefahndet wurde. Zudem fiel ein Fahrer auf, der unter dem Einfluss von Haschisch das Zweirad führte. Nach erfolgter Blutentnahme wurde dieser wieder entlassen. Der 40-jährige Wiesbadener muss sich nun einem entsprechenden Verfahren verantworten.

