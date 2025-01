Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Exhibitionist +++ Zigarettenautomaten aufgebrochen +++ Wahlplakate beschädigt

Wiesbaden (ots)

1. Exhibitionist,

Wiesbaden-Biebrich, Waldstraße/Steinberger Straße, Sonntag, 26.01.2025, 17.15 Uhr

(mb)In schamverletzender Weise zeigte sich ein bislang unbekannter Mann am Sonntagnachmittag in Wiesbaden gegenüber einem 11-jährigen Jungen.

Der 11-Jährige war gegen 17.15 Uhr zu Fuß im Bereich Waldstraße/Steinberger Straße unterwegs. Als er den Täter in einem Abstand von circa 20 Metern hinter sich auf dem Gehweg bemerkte und sich nach diesem umschaute, zog dieser wortlos seine Hosen herunter, so dass dessen Geschlechtsteil sichtbar wurde. Erschrocken lief der Junge auf direktem Weg nach Hause und vertraute sich seinen Eltern an. Der Unbekannte war circa 30 Jahre alt, circa 1,80 m groß und wird mit einer dunklen Hautfarbe beschrieben. Der Mann hatte einen Drei-Tage-Bart und trug eine schwarze Wollmütze, eine schwarze Daunenjacke der Marke "Jack Wolfskin" sowie eine graue Jogginghose.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Zigarettenautomaten aufgebrochen,

Wiesbaden, Goerdelerstraße, Carl-von-Ossietzky-Straße und Daimlerstraße, Mittwoch, 29.01.2025, 23 Uhr bis Freitag, 31.01.2025, 5.50 Uhr

(mb)Zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen haben sich unbekannte Täter an drei Zigarettenautomaten in Wiesbaden zu schaffen gemacht. In der Nacht zum Donnerstag öffneten die Langfinger zwei in der Goerdelerstraße und Carl-von-Ossietzky-Straße aufgestellte Zigarettenautomaten mittels eines unbekannten Hebelwerkzeugs. Mit den darin befindlichen Zigaretten und dem Bargeld entkamen die Diebe unerkannt. Von Donnerstag auf Freitag waren Kriminelle erneut aktiv und brachen einen weiteren Automaten in der Daimlerstraße gewaltsam auf. Auch hier fielen den Tätern die Konsumgüter sowie die Geldkassette in die Hände. An allen Automaten entstand Sachschaden. Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tatorte gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Wahlplakate beschädigt,

Wiesbaden, Stadtgebiet, Feststellungszeitraum: Donnerstag, 30.01.2025, 10 Uhr bis Freitag, 31.01.2025, 2.20 Uhr

(mb)Im Wiesbadener Stadtgebiet wurden in den letzten Tagen vermehrt Wahlplakate verschiedener Parteien auf unterschiedliche Art und Weise beschädigt. Die Taten richteten sich dabei sowohl gegen Plakate, die für die bevorstehende Bundestagswahl aufgestellt waren, als auch gegen welche für die anstehende Oberbürgermeisterwahl der Landeshauptstadt Wiesbaden. Am Donnerstagmorgen konnten insgesamt fünf angegangene Plakate am Kaiser-Friedrich-Ring festgestellt werden. Diese wurden zuvor mit Schriftzügen und Farbe verunstaltet. Am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr riss ein unbekannter Mann das Papier eines Großplakates am Bahnhofsvorplatz ab. Als der Mann von einem Passanten angesprochen wurde, flüchtete dieser zu Fuß in Richtung Bahnhofstraße. Der Unbekannte war circa 30 Jahre alt und trug ein Basecap, eine dunkle Kapuzenjacke sowie eine dunkle, weite Hose. Am Freitagmorgen um 2.20 Uhr wurden in der Erich-Ollenhauer-Straße zwei Plakate in Brand gesetzt. Eins davon brannte gänzlich nieder. Zu weiterem Sachschaden kam es nicht. Die geschädigten Parteien wurden informiert, um die Plakate zu ersetzen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell