POL-SI: Zwei Unfälle mit Verletzten - #polsiwi

Siegen-Weidenau (ots) - Am Montagmittag (27.01.2025) ist es in Weidenau zu zahlreichen Straftaten gekommen. Der Einsatzleitstelle wurde gegen 11:30 Uhr zunächst ein Randalierer im Bereich eines Supermarktes in der Straße "Auf den Hütten" gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der Mann dort unvermittelt einen 84-jährigen Mann. Außerdem schleuderte er einer ...

