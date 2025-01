Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 46-Jähriger landet nach zahlreichen Straftaten in Gewahrsam #polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Am Montagmittag (27.01.2025) ist es in Weidenau zu zahlreichen Straftaten gekommen. Der Einsatzleitstelle wurde gegen 11:30 Uhr zunächst ein Randalierer im Bereich eines Supermarktes in der Straße "Auf den Hütten" gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der Mann dort unvermittelt einen 84-jährigen Mann. Außerdem schleuderte er einer 72-jährigen Dame einen Einkaufswagen derart entgegen, dass diese fiel und sich leicht verletzte. Der aggressive Mann entfernte sich und ging weiter in Richtung Siegstraße. Dort riss er die Schranke eines dortigen Parkplatzes ab. In der Talstraße beschädigte er einen Heckscheibenwischer. Vom Gelände des Bauhofes im Stockweg entwendete er anschließend ein Fahrrad. Dank eines Zeugen konnten die alarmierten Beamten ihn Rad fahrend im Billweg antreffen. Der 46-jährige schien alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Die Beamten nahmen den aggressiven Herrn in Gewahrsam. Dabei leistete er Widerstand. Das geklaute Rad sicherten sie an einem Zaun. Während der Fahrt zur Polizeiwache beleidigte und beschimpfte er die Polizisten. Auf der Wache entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe.

Den Randalierer erwarten nun sieben Strafanzeigen, u.a. wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Sachbeschädigung, des Diebstahls, der Trunkenheit im Verkehr und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell