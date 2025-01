POL-SI: Nach Einbruch in Lagerhalle: Unbekannte entwenden Werkzeuge - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (26.01.2025) ist es zu einem Einbruch in ein Hallenbad in Siegen-Eiserfeld gekommen. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich unbekannte Täter zwischen Samstagabend, 18:00 Uhr, und Sonntagmorgen, 09:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Bad. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume und darin ...

