Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz wegen Spielzeugmachete

Ludwigshafen (ots)

Mehrere Zeugen meldeten gestern, 11.02.2024, gegen 12:50 Uhr, einen Mann, welcher mit einer Machete durch das Stadtgebiet in Richtung Faschingsumzug laufen würde. Hierbei würde dieser wild gestikulieren. Zu einer Gefährdung oder Bedrohung sei es bislang nicht gekommen.

Der Mann, ein 28-Jähriger, konnte durch Polizeikräfte in der Pfalzgartenstraße angetroffen und kontrolliert werden. Da unklar war, ob es sich um eine echte Waffe handelt, fixierten die alarmierten Polizeikräfte den Mann. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei der vermeintlichen Waffe um eine Spielzeugmachete handelte.

Der Vorfall zeigt eindrücklich, dass ein Mitführen von waffenähnlichen Gegenständen zu großer Verunsicherung in der Bevölkerung führt. Besonders für die Verantwortlichen, aber auch für Polizeikräfte stellen derartige Einsätze eine erhebliche Gefahrensituation dar, da grundsätzlich mit einer gefährlichen Waffe gerechnet wurden muss. Daher appelliert die Polizei eindringlich, mit derartigen Gegenständen niemals - auch nicht an Fastnacht - in der Öffentlichkeit zu hantieren. An alle, die in den kommenden Tagen nach närrisch unterwegs sind, hier außerdem noch einmal der Appell: Um andere Feiernde nicht zu verunsichern und keine Polizeieinsätze auszulösen, bitte keine täuschend echten Waffen (Anscheinswaffen), wie z.B. Pistolen oder Gewehre tragen. Das Führen von sogenannten Anscheinswaffen ist nach dem Waffengesetz verboten!

Weitere Informationen zum Thema Führen von Waffen in der Öffentlichkeit finden Sie unter https://s.rlp.de/9uoRc

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell