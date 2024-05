Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in Cuxhaven - Senior verwechselt Gas- und Bremspedal und kollidiert mit Wand einer Bäckerei - Eine Kundin wird leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Dienstag (21.05.2024)kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei einer Bäckerei in der Straße Bei der Kirche in Cuxhaven.

Ein 77-jähriger Cuxhavener hatte bei seinem PKW augenscheinlich das Gas- und Bremspedal miteinander verwechselt, als er bei der Bäckerei parken wollte. Er kollidierte hierbei mit der Hauswand der Bäckerei und einem abgestellten Fahrrad, welches beschädigt wurde. Des Weiteren schob er mit seinem PKW ein dortigen Strandkorb in Richtung der Eingangstür. Eine 55-jährige Cuxhavenerin, welche gerade die Bäckerei verlassen wollte, wurde durch den Strandkorb erfasst und stürzte. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt.

Durch den Unfall entstanden Sachschäden an der Bäckerei, dem Fahrrad und dem PKW. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

