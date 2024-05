POL-CUX: Verkehrsunfallflucht deckt mehrere Straftaten auf - Fahrzeugführer hat darüber hinaus offenen Haftbefehl

Cuxhaven (ots) - Loxstedt/B437. Am heutigen Dienstagmorgen kam es gegen 06:15 Uhr auf der Bundesstraße 437 im Bereich der Lunebrücke zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer eines PKW war hierbei in Richtung Wesertunnel unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen geriet er hierbei in den Gegenverkehr, ...

mehr