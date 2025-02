Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 16.02.2025

Jena (ots)

Betrüger gefasst

Zwei männliche Tatverdächtige konnten am Freitag dem 14.02.2025 gegen ca. 18:20 Uhr in Jena-Lobeda, in der Karl-Marx-Allee, in einem vor Ort befindlichen Supermarkt, festgenommen werden. Die Täter versuchten zum wiederholten Male Falschgeld in Form von 200,- Euro Scheinen als Zahlungsmittel in den Verkehr zu bringen. Dies wurde vor Ort erkannt. Durch schnelles Handeln der beteiligten Personen und den eingesetzten Polizeibeamten, konnten beide Täter noch im Nahbereich gestellt werden. Nachweislich sind die tatverdächtigen Männer für mindestens drei Sachverhalte in der letzten Woche im Stadtgebiet von Jena verantwortlich. Bei den Personen wurden weitere Blüten/- Geldscheine aufgefunden. Beide Tatverdächtige befinden zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen in diesem Falle übernommen. Die Polizei weist darauf hin, vorsichtig im Umgang mit größeren Geldscheinen zu sein. Nehmen Sie sich die notwendige Zeit um entsprechendes Geldscheine ordnungsgemäß zu prüfen.

Ladendieb gestellt

Am Samstag dem 15.02.2025 gegen 12:40 Uhr konnte ein polizeibekannter männlicher Ladendieb im Nahbereich eines vor Ort befindlichen Heimwerkermarktes in der Brüsseler Straße in Jena Lobeda gestellt werden. Dieser befand sich nur kurze Zeit vorher im Markt und konnte dabei beobachtet werden, wie er verschiedene Werkzeuge unter seiner Oberbekleidung versteckte. Hinzugezogene Polizisten konnte den Tatverdächtigen im Nahbereich feststellen. Bei der anschließenden Personenkontrolle wurde ein zugriffsbereites Cutter-Messer aufgefunden. Eine entsprechende Strafanzeige bezüglich Ladendiebstahls mit Waffe wurde gefertigt. Die Ermittlungen laufen.

Unter Mischkonsum am Steuer

Die Weiterfahrt wurde einem 20.-jährigem Fahrzeugführer am Sonntagmorgen dem 16.02.2025 gegen 01:05 Uhr in Jena, in der Kahlaischen Straße untersagt. Grund hierfür war eine Fahrzeugkontrolle, welche positiv sowohl auf den Atemalkoholtest, als auch auf einen Drogenvortest mit unterschiedlichen Substanzen verlief. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eröffnet. Eine Blutentnahme musste der Betroffene über sich ergehen lassen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell