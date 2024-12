Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Unfallflucht in der Bahnhofstraße; Auto auf Gelände des Ordnungsamtes beschädigt; Schwups, war der Seat weg: 59-Jährige nach kurzer Spritztour vorläufig festgenommen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche nach Unfallflucht in der Bahnhofstraße - Mühlheim am Main

(fg) Ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht an einem in der Bahnhofstraße (40er Hausnummern) geparkten 5er BMW. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Wagen zwischen Montagmorgen, 8 Uhr und Mittwochabend, 19.15 Uhr an der Frontstoßstange sowie am linken Kotflügel und flüchtete dann unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden entstand wohl bei einem Ein- beziehungsweise Ausparkvorgang. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Polizei in Mühlheim unter der Rufnummer 06108 6000-0 entgegen.

2. Einbrecher nahmen Schmuck mit - Obertshausen / Hausen

(cb) Einbrecher nutzten am Mittwoch, zwischen 16 Uhr und 23.30 Uhr, die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses in der Pater-Delp-Straße (einstellige Hausnummern) aus und flüchteten nach dem Einbruch mit mehreren Schmuckstücken. Ersten Erkenntnissen nach drangen die Unbekannten mit einer Axt über die Terrassentür in das Einfamilienhaus ein. Im Inneren durchsuchten sie dann sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Mit dem erbeuteten Schmuck flohen die Ganoven nach der Tat. Durch die Tat entstand ein hoher Sachschaden. Die Ermittler des Einbruchskommissariats nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Auto auf Gelände des Ordnungsamtes beschädigt - Rodgau / Jügesheim

(fg) Unbekannte beschädigten einen auf dem Gelände des Ordnungsamtes in der Hans-Böckler-Straße geparkten Renault Kangoo. Hierbei entstand ein Loch in der Beifahrerscheibe des silbernen Autos; der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Wie es zu dem Schaden kam, ist nun der Teil der eingeleiteten Ermittlungen wegen Sachbeschädigung. Zeugen der Tat, die sich zwischen Dienstagnachmittag, 15.30 Uhr und Mittwochmorgen, 8 Uhr, ereignete, melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

4. Schwups, war der Seat weg: 59-Jährige nach kurzer Spritztour vorläufig festgenommen - Rödermark

(lei) Was sie damit vorhatte, weiß vorerst wohl nur sie selbst: Eine 59 Jahre alte Frau hat am Mittwochvormittag in Ober-Roden ein fremdes Auto kurzerhand in ihren Besitz gebracht und war damit davongefahren. Die Spritztour, die nach gut 20 Minuten durch zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte gestoppt wurde, endete in einem Strafverfahren. Gegen 10.45 Uhr hatte der Halter seinen weißen Seat nur kurz auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt in der Paul-Ehrlich-Straße abgestellt und dabei den Autoschlüssel im Wagen stecken lassen. Die kurze Abwesenheit des Mannes nutzte die Frau, setzte sich in den Leon und fuhr damit davon. Im Zuge der Fahndung hielt eine Streife den Wagen an einer Tankstelle an - darin die 59-Jährige, die offenbar unter Medikamenteneinfluss stand. Sie musste unter anderem für eine Blutentnahme mit auf die Dienststelle, ehe sie wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Ermittelt wird gegen sie nun wegen Verdachts des Diebstahls beziehungsweise der unbefugten Benutzung eines Fahrzeugs sowie des Fahrens unter berauschenden Mitteln, auch das Motiv der Tatverdächtigen muss dabei noch erhellt werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 060074 837-0 bei der Polizeistation Dietzenbach zu melden.

5. Zeugen gesucht: Einbrecher gelangten über den Keller ins Haus - Dreieich / Dreieichenhain

(cb) Einen Sachschaden von etwa 4.000 Euro richteten bislang Unbekannte an, als sie am Mittwoch, zwischen 14.30 Und 22.30 Uhr, in ein Haus in der Fuldastraße (einstellige Hausnummern) gewaltsam eindrangen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschafften sie sich über eine Kellertür Zutritt zum Haus. Dort durchwühlten sie dann die Räume und flüchteten mit dem aufgefundenen Schmuck. Zeugenhinweise werden unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) entgegengenommen.

6. Fahrzeugdiebe waren unterwegs: Hinweise erbeten - Hainburg / Seligenstadt

(cb) Zu einem Fahrzeugdiebstahl kam es am Dienstag, zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr, in Hainstadt. Hier klauten unbekannte Fahrzeugdiebe einen am Fahrbahnrand der Friedhofsstraße (10er Hausnummern) abgestellten weißen Hyundai Tucson mit HU-Kennzeichen. Ein weiteres Fahrzeug, ein weißer Kia Sportage, welcher auf einem Grundstück in der Kopernikusstraße (10er Hausnummern) in Seligenstadt abgestellt war, wurde von Fahrzeugdieben zwischen Dienstagabend 21 Uhr und Mittwochvormittag, 11.20 Uhr gestohlen. Wie die Diebe die technischen Sicherungen des SUV überwinden konnten, ist ebenfalls Teil der beim Fachkommissariat geführten Ermittlungen. Die beiden entwendeten Fahrzeuge konnten im Zuge der durchgeführten Fahndungen im Bereich Froschhausen aufgefunden werden. Die Ermittler des Fachkommissariats prüfen nun einen möglichen Tatzusammenhang. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 bei den Ermittlern zu melden.

Offenbach, 19.12.2024

