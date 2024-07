Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Bild-Infos

Download

BAB 65 / Insheim (ots)

Am Sonntag, den 30.06.2024 um 15:30 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Landauer mit seinem PKW die BAB 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Dahinter befand sich ein 60-jähriger Motorrad-Fahrer aus Baden-Württemberg. In Höhe der Anschlussstelle Insheim kam der 23-jährige PKW-Fahrer vermutlich auf Grund von Aquaplaning nach rechts von der Fahrbahn ab, kam ins Schleudern und prallte gegen die Schutzplanke. Der dahinter befindliche Motorrad-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr dem verunfallten PKW auf und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich der 60-jährige schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Der PKW-Fahrer und dessen Beifahrerin verletzten sich bei dem Verkehrsunfall leicht und konnten vor Ort ambulant behandelt werden. Die Fahrbahn musste für ca. 30 Minuten, zwecks Unfallaufnahme, vollgesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell