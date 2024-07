POL-PDLD: Nachmeldung zum Verkehrsunfall

Landau-Dammheim (ots) - Seit Montag, 01.07.2024, wird ein in Altrip wohnender 46-Jähriger Mann vermisst. Er verließ am Montagvormittag sein gewohntes Umfeld. Zuletzt wurde der Vermisste gegen 10:30 Uhr in Landau-Dammheim gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Der 46-Jährige ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Er ist ortsunkundig und verfügt über keinerlei ...

