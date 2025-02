Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gartenhütte in Kleingartenanlage vollständig ausgebrannt

Weimar (ots)

Am 15.02.2025, wurde die Berufsfeuerwehr der Stadt Weimar kurz nach drei Uhr in eine Kleingartenanlage gerufen. Hier geriet eine Gartenhütte aus ungeklärten Gründen in Brand und brannte trotz der Löschmaßnahmen vollständig aus. Zu einer Gefährdung von Anwohnern kam es nicht. Der geschätzte Sachschaden beruft sich auf 25.000,00 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf den Täter liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter Angabe des Aktenzeichens (ST/0041493/2025) an die Polizeiinspektion Weimar zu wenden (E-Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de | Tel.: 03643 882 0).

