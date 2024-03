Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autofahrer alkoholisiert

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Westend;

Tatzeit: 24.03.2024, 20.55 Uhr;

Das Display eines Atemalkoholgerätes zeigte am Sonntagabend einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund einem Promille hindeutete. Ein Zeuge hatte von der BAB 3 kommend die Polizei über einen Autofahrer informiert, der in leichten Schlangenlinien auf der Bundesstraße 473 in Richtung Bocholt fuhr. Dabei bremste dieser mehrfach grundlos seinen Wagen ab. Polizisten konnten den Fahrer, einen 61-Jährigen aus Thüringen, anhalten. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt bestimmen zu können. Die Weiterfahrt untersagten die Einsatzkräfte. Nun folgt ein Strafverfahren. (db)

