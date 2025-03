Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Faschingsumzug in Mechtersheim

Römerberg (ots)

An Faschingsdienstag fand in Römerberg ab 14:11 Uhr der Faschingsumzug statt. Die Veranstaltung verlief mit ca. 4000 Besuchern insgesamt sehr friedlich. Es musste lediglich ein 17-jähriger Jugendlicher aufgrund seiner Alkoholisierung an seine Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Außerdem kam es im Rahmen der Feierlichkeiten am Lindenplatz zu einem Streitgespräch zwischen einem Anwohner und einem unbekannten Mann. Zunächst konnten augenscheinlich Bekannte des unbekannten Mannes diesen beruhigen und der Anwohner betrat sein Anwesen. Kurz darauf zog der Unbekannte sein Oberteil aus, warf erst einen Stein gegen eine Tür und anschließend einen Stein durch die beglaste Hauseingangstür des Anwohners. Hierdurch entstand ein Schaden in noch nicht bekannter Höhe. Der unbekannte Mann flüchtete in Richtung der Feierlichkeiten und konnte im Anschluss nicht mehr festgestellt werden.

Wer kann Angaben zu dem unbekannten Mann machen? Zeugen, die Bekannten des Mannes, oder der unbekannte Mann selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell