POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannte stehlen hochwertigen Audi aus Einfahrt - Zeugen gesucht

45478 MH-Speldorf:

Heute Morgen (24. April) wurde ein schwarzer Audi S6 Avant aus einer Grundstückseinfahrt im Blötter Weg entwendet. Der 55-jährige Besitzer hatte seinen PKW am Dienstag gegen 17:30 Uhr dort geparkt, verschlossen und die Schlüssel mit ins Haus genommen. Gegen 2:00 Uhr bemerkte der Sohn des 55-jährigen Mülheimers laute Motorgeräusche, lief zum Fenster und sah zwei schwarz gekleidete Unbekannte, die in dem Audi in Fahrtrichtung Katzenbruch flüchteten.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges im Bereich Blötter Weg (zwischen Peterstraße und Karlsruher Straße) beobachtet haben und/oder Angaben zum Verbleib des entwendeten Audi mit Mülheimer Kennzeichen machen können. Hinweise bitte an die Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

