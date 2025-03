Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Raser kontrolliert - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 00:40 Uhr, stellte eine Polizeistreife in der Kurt-Schumacher-Straße zwei Fahrzeuge fest, welche mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Dudenhofer Straße unterwegs waren. Diese fuhren zunächst hintereinander, schließlich setzte sich das hintere Fahrzeug neben das fordere und befuhr somit den Fahrstreifen der Gegenfahrtrichtung. Die beiden Fahrzeuge, eine silber-graue BMW-Limousine und ein silber-grauer Audi-Kombi, beschleunigten weiter stark und konnten im Einmündungsbereich der Theodor-Heuss-Straße / Dudenhofer Straße durch die Polizeistreife kontrolliert werden. Bei den Fahrern handelte es sich jeweils um 19-jährige, männliche Heranwachsende. Die Führerscheine der beiden jungen Männer wurden sichergestellt und ein Verfahren gegen sie aufgrund eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Wer hat die beiden Fahrzeuge wahrgenommen und kann sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

