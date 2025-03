Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeuge beobachtet Unfallflucht

Kaiserslautern (ots)

In der Augustastraße ist es am Dienstagabend zu einer Unfallflucht gekommen. Ein Zeuge beobachtete, wie eine Mercedesfahrerin gegen 16:30 Uhr beim Vorbeifahren den Spiegel eines VW-Golf streifte. Anschließend machte sich die Verursacherin aus dem Staub, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. An dem VW Golf blieb eine Beschädigung am linken Außenspiegel zurück. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Unfall machen können oder wissen, wer den schwarzen Mercedes C-Klasse fährt, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |elz

