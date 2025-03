Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen mehrere Häuser an - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Gleich sechs Hauseigentümer verständigten im Verlaufe des Wochenendes die Polizei, da es zu versuchten und vollendeten Einbrüchen kam. Am Freitag (1.3.) gingen der oder die unbekannten Täter zunächst eine Doppelhaushälfte in der Habichtstraße gegen 19.30 Uhr an. Hier blieb es bei einem Einbruchsversuch, während der oder die Unbekannten wenige Minuten später ein Nachbarhaus angingen. In mehreren Räumen durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Eine Aufstellung des möglichen Diebesgutes ist noch nicht abgeschlossen.

Am Samstag kam es dann zu vier weiteren Einbrüchen: In der Straße Schulgarten öffneten der oder die Täter zwischen 18.30 und 23.00 Uhr gewaltsam eine Terrassentür und nahmen einen dreistelligen Betrag Bargeld an sich. In der Salzuflener Straße gingen Unbekannte ein Einfamilienhaus zwischen 18.00 Uhr und den frühen Morgenstunden des Sonntags an und entwendeten Bargeld in vierstelliger Höhe. Zwischen 21.00 Uhr und Mitternacht gingen Unbekannte dann ein Haus in der Bonneberger Straße an und durchwühlten auch hier in nahezu allen Räumen diverse Schränke und Schubladen. Inwieweit hier Diebesgut entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. In ähnlichem Zeitraum kam es ebenfalls zu einem Einbruch in der Friedhofstraße, auch hier ist die Aufstellung des möglichen Diebesgutes noch nicht abgeschlossen.

Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet in allen Fällen mögliche Zeugen, die Angaben zu den Sachverhalten machen können, um Hinweise unter 05221/8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell