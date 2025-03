Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Vier Personen leicht verletzt

Bünde (ots)

(jd) An der Hansastraße ereignete sich am Samstag (1.3.), um 20.15 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger aus Espelkamp fuhr mit seinem BMW auf der Hansastraße in Richtung Bünde. An einer Ampelanlage beabsichtigte er nach links auf die Holser Straße abzubiegen. Als die Ampel für ihn Grünlicht zeigte, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Hier befand sich in entgegengesetzter Fahrtrichtung ein 27-jähriger Spenger mit seinem Opel. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Beide Fahrer sowie ihre Beifahrer, bei denen es sich um einen 18-jährigen Rödinghauser und einen 21-jährigen Spenger handelt, wurden durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt. Sie alle wurden durch den hinzugerufenen Rettungsdienst vor Ort behandelt. Der 21-jährige Spenger, der sich zum Unfallzeitpunkt in dem Opel befand, wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

