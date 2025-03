Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Verursacher flüchtet von der Unfallstelle

Herford (ots)

(hes) Am Samstag, den 01.03.2025, zwischen 17:15 Uhr und 19:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter einen schwarzen VW Golf an der Schwarzenmoorstraße, Höhe kurz vor An der None. Das beschädigte Fahrzeug stand auf einem Parkstreifen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 150 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne Angaben zu seiner Person, seinem Fahrzeug oder Art der Beteiligung zu machen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 05221-888-0 in Verbindung zu setzen.

