Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Ausparken - Fußgänger leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Ein 21-jähriger Herforder fuhr gestern (27.2.), um 13.20 Uhr mit seinem Ford aus einem Parkhaus an der Bielefelder Straße und beabsichtigte, nach rechts abzubiegen. Er hielt zunächst sein Fahrzeug an, da sich vor ihm ein weiteres Auto befand und ebenfalls abbremste. Als dieses auf die Bielefelder Straße abbog, fuhr auch der 21-Jährige in Richtung der Ausfahrt. Zeitgleich befand sich jedoch ein 46-jähriger Herforder auf dem Gehweg an der Bielefelder Straße und ging in Richtung Westring. Als er den Einfahrtsbereich zu Fuß passierte, wurde er von dem Ford touchiert. Dabei zog sich der Fußgänger leichte Verletzungen zu und musste mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell