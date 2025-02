Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Reihenhaus - Unbekannte entwenden Schmuck

Vlotho (ots)

(jd) In der Abwesenheit der Eigentümer drangen bisher unbekannte Tatverdächtige in ein Reihenhaus in der Königsberger Straße ein. Um in das Gebäude zu gelangen, schlugen die Unbekannten die Tür eines Wintergartens ein. Dann durchwühlten sie auf der Suche nach Diebesgut in mehreren Räumen Schränke und Schubladen. Nach einer ersten Durchsicht wurde hochpreisiger Schmuck entwendet. Er Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und grenzt den Tatzeitraum auf die Zeit zwischen Sonntagmittag und Donnerstag (27.2.), um etwa 17.45 Uhr ein. Zeugen, die in diesem Zeitraum in der Königsberger Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

