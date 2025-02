Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Zweifamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Gestern (25.2.) drangen Unbekannte in ein Zweifamilienhaus an der Uhlandstraße ein. Gegen 19.30 Uhr kehrte einer der Anwohner nach nur zweieinhalbstündiger Abwesenheit in das Haus zurück und bemerkte den Einbruch. Nach ersten Ermittlungen gingen die bisher unbekannten Tatverdächtigen eine Terrassentür gewaltsam an und durchsuchten zunächst die Wohnung im Erdgeschoss nach Diebesgut. Auch die im Obergeschoss gelegene Wohnung wurde durchsucht und diverse Schränke und Schublanden geöffnet. Nach einer ersten Durchsicht nahmen die Unbekannten Goldmünzen an sich. Weitere Zeugen teilten den hinzugekommenen Polizeibeamten mit, dass sich in den vergangenen Tagen auffällig oft drei Personen an dem Objekt aufgehalten haben. Dabei handelt es sich um eine etwa 30 Jahre alte Frau und zwei etwa 20 Jahre alte Männer. Ob und inwieweit diese Personen mit dem Einbruch in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Daher werden weitere Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder den genannten Personen machen können, gebeten, sich unter 05221/8880 mit der Kriminalpolizei Herford in Verbindung zu setzen.

