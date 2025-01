HZA-HST: Nicht gut genug versteckt ./. Stralsunder Zoll findet 12.000 Stück versteckte Zigaretten und 2,5 kg Tabak auf Frachter im Rostocker Fischereihafen

Hauptzollamt Stralsund

12.000 Stück Zigaretten und 2,5 kg Tabak entdeckte der Stralsunder Zoll am 22.01.2025 in verschiedenen Verstecken auf einem Frachter im Rostocker Fischereihafen.

Aus einer Risikoanalyse hatte der Zoll bereits einen begründeten Verdacht, dass sich Zigaretten und Tabak an Bord des Frachters befinden würden. Hervorzuheben ist in diesem Fall jedoch, dass der Kapitän auf dem Weg nach Rostock mehrfach identische Tabaksorten bezogen hatte, um verschiedene Lieferscheine für eine stimmige Zollanmeldung bereitzuhalten. Auf Befragen meldete er zwar Tabakwaren an, jedoch nicht in der korrekten Menge. Die Zöllnerinnen und Zöllner nahmen daraufhin den Frachter genauer unter die Lupe. Im Bereich des Vorschiffes fanden sie zunächst die 10.000 Stück der nicht angemeldeten Zigaretten, verpackt in blauen Säcken und versteckt hinter Müll. Einfallsreichtum bewies der Kapitän des Schiffs auch beim Verstecken der 2,5 kg Tabak. Dieser war hinter Aktenordnern in einem Schrank im Schiffsbüro verborgen. Das Schrankfach passte von der Farbe und der Fachgröße perfekt zu den Kartons, in denen sich der Tabak befand, sodass auf dem ersten Blick kaum Auffälligkeiten zu erkennen waren. Schlussendlich wurden nach einer nochmals intensivierten Suche weitere 2.000 Stück Zigaretten, ebenfalls in blauen Säcken, in einem tief unter Bord liegenden Ballastwassertank aufgefunden.

Gegen den Kapitän wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet, die fällige Tabaksteuer in Höhe von 2.233,58 Euro erhoben sowie die Zigaretten und der Tabak sichergestellt.

