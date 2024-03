Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Kiosk - Diensthund "IVO" unterstützt Einsatzkräfte bei Festnahme

Bremerhaven (ots)

Nach einem Einbruchdiebstahl in einen Kiosk in der Nacht zum heutigen Mittwoch, 20. März, im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde konnte der mutmaßliche Täter mit Unterstützung eines Polizeidiensthundes festgenommen werden.

Nach ersten Erkenntnissen wurden die Einsatzkräfte der Polizei zunächst gegen 0 Uhr über die Einsatzleitstelle zu einem Einbruch in einen Kiosk in der Ludwigstraße alarmiert. Die Beamten stellten am Einsatzort auch eindeutige Einbruchspuren fest, jedoch war der bis dahin unbekannte Täter bereits geflüchtet. Die Polizeibeamten sicherte Spuren vor Ort und die Feuerwehr Bremerhaven unterstützte mit dem Technischen Trupp zur Sicherung des Objektes. Kurze Zeit später, gegen 1 Uhr, wurden die Polizisten erneut zum selben Objekt alarmiert. Vor Ort waren erneut Einbruchspuren zu erkennen. Der Täter war offenbar bereits wieder vom Tatort geflüchtet, jedoch konnten aufmerksame Zeugen den eingesetzten Beamten eindeutige Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben. Die Einsatzkräfte fahndeten mit mehreren Streifenwagen und Unterstützung eines Diensthundeführers der Bremerhavener Polizei nach dem flüchtigen Täter. Der 36-jährige Mann hatte sich zwischenzeitlich offenbar in seine Wohnung geflüchtet. Nach dem Öffnen der Tür, verhielt er sich sofort höchst aggressiv und versuchte die Beamten anzugreifen. Auch die Androhung des Diensthundeinsatzes schien ihn zunächst nicht zu beeindrucken. Als der Mann dann auch noch den Diensthundeführer angreifen wollte, verteidigte "IVO" seinen Partner und biss den Mann ins Hinterteil, so dass dieser dann letztlich durch weitere Kräfte vorläufig festgenommen werden konnte. Aufgrund der leichten Verletzungen des mutmaßlichen Täters, der sich weiterhin aggressiv verhielt, wurde er mittels Rettungswagen der Feuerwehr zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gefahren und anschließend durch Polizeikräfte ins Polizeigewahrsam gebracht. Als Stehlgut konnten zunächst u.a. Tabak und Zigaretten festgestellt werden.

Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell