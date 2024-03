POL-Bremerhaven: Einbruch beim AWI - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots) - Nachdem Unbekannte am vergangenen Wochenende ein Schulgebäude in Bremerhaven-Mitte mit Graffiti beschmiert haben, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Am gestrigen Montagmorgen, 18. März, entdeckte der Hausmeister des Lloyd Gymnasiums an der Wiener Straße mehrere Farbschmierereien an verschiedenen Gebäudeteilen und alarmierte die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge lässt sich der Tatzeitraum auf ...

