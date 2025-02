Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Jugendzentrum - Unbekannte entwenden Spielekonsole und Tresor

Herford (ots)

(jd) Die Mitarbeiterin eines Jugendzentrums an der Magdeburger Straße bemerkte gestern (26.2.), gegen 12.45 Uhr einen Einbruch. Bisher unbekannte Tatverdächtige drangen gewaltsam in das Gebäude ein und gingen weitere Türen im Gebäudeinneren gewaltsam an. Nach einer ersten Durchsucht entwendeten sie eine Spielekonsole samt Controllern und Bargeld aus einer Registrierkasse. Darüber hinaus rissen sie einen Wandtresor aus der Verankerung und entwendeten diesen ebenfalls. Am Vorabend wurde das Gebäude gegen 19.10 Uhr verschlossen. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch im Bereich der Magdeburger Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell