Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bauarbeiter bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Löhne (ots)

(jd) An der Straße Scheidkamp ereignete sich am Mittwoch (26.2.), um 14.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Da aktuell Bauarbeiten auf der Fahrbahn verrichtet werden, ist die Fahrbahn verengt und vor Ort regelt eine Ampelanlage den Verkehr. Der bisher unbekannte Fahrer eines dunkeln VW mit Herforder Zulassung fuhr auf den Baustellenbereich zu und fuhr an den an der Ampel wartenden Autos vorbei. Ein 33-jähriger Kalletaler, der zu diesem Zeitpunkt Arbeiten auf der Baustelle verrichtete, wurde von dem VW touchiert und durch den Aufprall leicht verletzt. Der bisher unbekannte Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt in Richtung Großer Kamp fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet den am Unfall beteiligten, etwa 30 Jahre alten Fahrer, um Kontaktaufnahme unter 05221/8880. Auch weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzten.

