POL-HF: Einbruchdiebstahl - Unbekannte Täter dringen in Kfz ein und entwenden Gegenstände

Herford (ots) - (hes) Am Samstag, den 01.03.2025, zwischen 17:15 Uhr und 19:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter einen schwarzen VW Golf an der Schwarzenmoorstraße, Höhe kurz vor An der None. Das beschädigte Fahrzeug stand auf einem Parkstreifen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 150 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne ...

mehr