POL-OE: Renault in Dünschede aufgebrochen

Attendorn (ots) - Zwischen Donnerstag und Samstag (13./15.02.2025) drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Mainzer Straße ein. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme lagen noch keine Angaben über mögliche Tatbeute vor. Der Sachschaden wird jedoch auf einen dreistelligen Eurobereich geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Thorsten Scheen ...

