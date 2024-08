Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Paintballspieler gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden zwei Paintballspieler, die am Samstag, 10.8.2024, gegen 10.10 Uhr einen Spaziergänger im Waldgebiet der Hardtteiche in Sendenhorst angegriffen haben sollen. Der 56-jährige Wuppertaler habe sich in Höhe eines Bauwagens befunden, als er dort zwei junge Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren, 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß gesehen habe. Diese hätten Sturmhauben mit Totenkopfemblem über den Kopf gezogen gehabt, Tarnkleidung getragen und Paintball gespielt. Der größere der beiden Männer sei auf den 56-Jährigen zu gerannt und habe ihn mit einem Baseballschläger geschlagen. Dabei habe er den Wuppertaler leicht verletzt. Der 56-Jährige informierte die Polizei, die vergeblich nach dem Duo fahndete. Wer kann Angaben zu den Gesuchten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell