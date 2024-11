Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Diebstahl: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Dortmund (ots)

Am Sonntagabend (17. November) kontrollierten Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann, nachdem dieser zuvor Ware gestohlen hatte. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits nach diesem fahnden.

Gegen 21:45 Uhr beobachtete ein Sicherheitsmitarbeiter einen 41-Jährigen dabei, wie dieser in einer Filiale im Hauptbahnhof Dortmund zwei Bierdosen an sich nahm und den Laden verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Daraufhin hielt der Angestellte den polnischen Staatsbürger fest und informierte die Bundespolizei. Die Einsatzkräfte stellten die Identität des Mannes mit Hilfe seiner polnischen Identitätskarte fest. Die Überprüfungen ergaben, dass der Wohnungslose von der Staatsanwaltschaft Dortmund gesucht wurde. Das Amtsgericht Dortmund verurteilte ihn im Juni 2020 rechtskräftig, wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, zu einer Geldstrafe in Höhe von 100 Tagessätzen zu je 20,- Euro.

In der Vergangenheit hatte der Gesuchte bisher nur einen geringen Teil der geforderten Summe beglichen. Zudem ließ die Staatsanwaltschaft Dortmund nach dem Aufenthaltsort des Polizeibekannten, aufgrund einer Straftat (gefährlicher Körperverletzung) fahnden. Nach seiner Festnahme wurde der 41-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, da dieser nicht in der Lage war, die Geldstrafe in Höhe von 1.860,- Euro (zzgl. Verfahrenskosten) aufzubringen. Ein Atemalkoholtest ergab, dass er mit 1,3 Promille alkoholisiert war.

Die Bundespolizisten leiteten zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

