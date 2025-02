Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Migration- zwei Personengruppen am Sonntag aufgegriffen

Pasewalk (ots)

Am Sonntag wurden durch Bundespolizisten insgesamt 10 afghanische Staatsangehörige nach unerlaubter Einreise in das Bundesgebiet aufgegriffen. Die erste Gruppe (7 Männer im Alter von 20 - 27 Jahren) wurde zwischen Ladenthin und Schwennenz festgestellt. Alle Personen waren nicht im Besitz eines Passes bzw. Aufenthaltstitel. Sechs Männer äußerten Schutzersuchen in Deutschland und wurden nach Abschluss der grenzpolizeilichen Maßnahmen an die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet. Ein Afghane wird heute nach Polen zurückgeschoben

Eine Stunde später wurde in Gegensee nach einem Bürgerhinweis eine weitere männliche Personengruppe festgestellt. Es handelt sich dabei ebenfalls um afghanische Staatsangehörige im Alter 21 bis 33 Jahre. Auch hier waren keine Pässe bzw. Aufenthaltstitel vorhanden. Nach eigenen Angaben sind die Männer aus Weißrussland ins Schengengebiet eingereist und mit Kfz an die deutsch polnische Grenze geschleust. Alle äußerten Schutzersuchen und wurden nach Stern Buchholz weitergeleitet.

