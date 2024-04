Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten bedroht und beleidigt - 57-Jähriger leistet Widerstand

Dortmund (ots)

Gestern Abend (6. April) beschimpfte ein Mann Bundespolizisten in einer Lebensmittelfiliale am Dortmunder Hauptbahnhof. Auf eine durchgeführte Kontrolle reagierte er äußerst aggressiv und widersetzte sich den Beamten.

Gegen 20:45 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft am Hauptbahnhof Dortmund zu einer Diebstahlshandlung. Während die eingesetzten Bundespolizisten den Sachverhalt aufklärten, betrat ein unbeteiligter 57-Jähriger die Filiale und rempelte einen der Beamten an. Ein Mitarbeiter forderte den deutschen Staatsbürger daraufhin auf, das Geschäft zu verlassen. Der Aggressor trat daraufhin einem der Polizisten gegenüber und beleidigte diesen. Der Aufforderung sich auszuweisen kam der Dortmunder nicht nach, stattdessen versuchte er sich von der Örtlichkeit zu entfernen. Die Einsatzkräfte verhinderten die Flucht, indem sie den Mann am Arm festhielten. Dieser versuchte sich dagegen zu wehren und griff nach den Uniformierten, woraufhin er zu Boden gebracht und mittels Handfesseln fixiert wurde. Anschließend wurde er der Bundespolizeidienststelle zugeführt. Auf dem Weg dorthin versuchte der Deutsche sich immer wieder loszureißen. Zudem beschimpfte und bedrohte er die Polizeibeamten mehrfach.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Aggressor mit 2,18 Promille alkoholisiert war.

Nachdem sich der Gemütszustand des Tatverdächtigen verbessert hatte, wurde er aus der Bundespolizeiwache entlassen. Der 57-Jährige wird sich nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung verantworten müssen.

