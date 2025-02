Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Handtasche vergessen- ehrliche Finderin im Regionalexpress

Greifswald (ots)

Eine 61- jährige Frau aus Jüterbog reiste am Wochenende mit dem Regionalexpress 3308 Richtung Stralsund. In Bernau stieg sie aus und vergaß dabei im Zug ihre Handtasche. In der Handtasche befanden sich fast 700,- Euro an Bargeld, ein Mobiltelefon, Personalausweis, Krankenkassenkarte sowie weitere persönliche Gegenstände Eine Streife der Bundespolizei bestieg kurze Zeit später den Regionalexpress und fuhr bis Greifswald mit. Eine ehrliche Finderin melde sich bei den Beamten im Zug und übergab ihnen die gefundene Handtasche. Die Besitzerin hatte sich in der Zwischenzeit bereits telefonisch bei den Stralsunder Kollegen gemeldet und den Verlust mitgeteilt. Als sich dann die Bundespolizisten bei der Besitzerin meldeten und ihr mitteilten, dass die Handtasche samt Inhalt in Verwahrung genommen worden ist, war ihre Freude groß.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell